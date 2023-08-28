Işık, Ekonomi Bakanlığı’nı eleştirdi

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, "Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın Türkiye Tüketici Konseyi’nin Ankara’da düzenleyeceği toplantıya katılmamasının" üzüntü verici olduğunu kaydetti.

Etkinlik programına göre, açılış konuşmacıları arasında KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yetkilisinin de bulunduğunu aktaran Işık, bakanlığın ödenek yetersizliği nedeniyle bu toplantıya katılım göstermeyeceğini savundu, bunun tüketiciler için kayıp olduğunu söyledi.

Yazılı açıklamasında Ekonomi Bakanlığı’na yönelik başka eleştirilerde de bulunan Hasan Yılmaz Işık, Ekonomi Bakanlığı’nda muhatap bulamadıklarını savundu.

Hasan Yılmaz Işık, KKTC’de Tüketicileri Koruma Dairesi kurulmasının bu nedenle elzem olduğunu vurguladı.