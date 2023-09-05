Işık: Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tüketici sorunları ve şikayetlerine karşı ilgisiz ve yetersiz kalıyor

Tüketiciler Derneği, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na "tüketici sorunları ve şikayetlerine karşı ilgisiz ve yetersiz kalma" eleştirisinde bulundu.

Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık tarafından yapılan yazılı açıklamada, derneğin Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret ederek, tüketici sorunları ve şikayetlerine ilişkin işbirliği çağrısında bulunduğunu ancak bakanın konuya ilgisiz kaldığı iddia etti.

Bakanlığa iletilen taleplerle ilgili detaylar da paylaşılırken, Tüketicileri Koruma Yasası’nın güncelleştirilmesi için Tüketici Konseyi'nden katılacak üyelerden bir alt komitenin henüz oluşturulmamasına ve tüketicileri koruyacak önlemleri belirlemek amacıyla Tüketici Konseyi’nin henüz toplanmamasına tepki gösterildi.

Açıklamada, tüketici şikayetlerinin çevrimiçi olarak alınması ve işleme konulması için gerekli mevzuatın düzenlenmesi, tüketiciler için kanserojen tehlike arz eden ithal kırtasiye, kitap ve okul malzemelerinin toplatılıp imha edilmesi istendi.

Çöpe atılması gereken “domates” gibi bazı sebze ürünlerinin astronomik fiyatlarla piyasaya sürüldüğü iddia edilen açıklamada, “Derneğimiz tüketicilere yapılmakta olan ticari ahlaka aykırı bir saygısızlık olduğunu önemle vurgulamakta ve Hükümete bu konuda yasal görevini anımsatmaktadır” denildi.