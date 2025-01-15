Işık: Güney Kıbrıs'a kayan ticaret konusunda önlem alınmalı

Tüketiciler Derneği, Tüketiciler İçin Kaliteli Yaşam Derneği ve Tüketici Bilinci ve Hakları Derneği, Tüketici Örgütleri Konfederasyonu çatısı altında birleşerek, tüketicilerin korunması ve haklarının savunulması konusunda ortak hareket etme kararı aldığını açıkladı.

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Başkanı Hasan Y. Işık, örgütlerin ortak deklarasyon hazırladığını kaydederek, “Güney Kıbrıs'a kayan ticaret konusunda önlem alınmalı” dedi. Açıklamada, Güney Kıbrıs piyasasına kayan ticaretin Kuzey Kıbrıs ekonomisine olumsuz etkilerine dikkat çekildi. “Bu durumun birinci derecede sorumlusu hükümet” denen açıklamada, tüketim ürünlerindeki vergi, fon ve gümrük oranlarının Güney Kıbrıs'taki seviyelere çekilmesi ve Avrupa Birliği Gümrük Birliği kapsamında olanların tamamen kaldırılması çağrısı yapıldı.