Işık, ifadesine ekleme yapmayacağını beyan etti

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03/04/2023

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Işık, ifadesine ekleme yapmayacağını beyan etti

Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesiyle ilgili tanık olan Halil Işık’ın  ifadesinin istinabe yoluyla kaydedilip, Türkiye’de yargılanan sanıklarının davasına gönderilmesi talep edildi. 

Halil Işık, bugün olağanüstü güvenlik önlemi altında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Işık, ifadesine ekleme yapmayacağını beyan etti. Yargıç Nil Elodie Çeliker, ifadeyi kaydetti. Cinayet anında havaya ateş açtığı için 3 yıl hapis cezası alan Halil Işık, yeniden cezaevine götürüldü.

03/04/2023 18:36
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TAGS: Işık, ifadesine ekleme yapmayacağını beyan etti
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