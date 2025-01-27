Işık: “Kapalı alanlarda tütün kullananları ifşa edeceğiz”

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27/01/2025

Işık: “Kapalı alanlarda tütün kullananları ifşa edeceğiz”

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Başkanı Hasan Yılmaz Işık, kapalı alanlarda sigara ve tütün ürünleri kullanımının yasak olduğunu anımsattı ve bu yasağı ihlal edenlerin şok baskınlarla ifşa edileceğini  kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Işık, restoranlar, casinolar ve bazı devlet dairelerinde tütün ürünlerinin kapalı alanlarda kullanılmaya devam ettiğini ve bu durumun yasanın açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Tüm eğlence yerlerini, özellikle casinoları, "bedava sigara dağıtımını derhal sonlandırmaları” ve yasal denetimlere hazır olmaları yönünde uyaran Işık, tütün ürünleri ile uyuşturucu kullanımının okullara kadar yayılmasından duyduğu endişeyi ifade etti.

Yasanın uygulanmasında Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların yetersiz kaldığını da savunan Işık, bu durumun toplum sağlığını ciddi tehlikelerle karşı karşıya bıraktığını ifade etti.

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TAGS: haber, kıbrıs, Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Hasan Yılmaz Işık,
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