Işık: “Kıbrıslı Rumlar Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp ediyor”

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, “Kıbrıslı Rumların ada etrafındaki doğal kaynakları üçüncü ülkelere peşkeş çekme girişimlerini sürdürdüklerini, Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp ettiklerini” kaydetti.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, “BM nezaretinde görüşmelerin sürdürülmesinin, Kıbrıslı Rumların Kıbrıs üzerindeki yasadışı işgaline ve BM’nin bu işgali tanımasına meşruluk kazandırmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmediğini” savundu.