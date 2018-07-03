HABER KIBRIS

Işık: “Kıbrıslı Rumlar Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp ediyor”

ads
03/07/2018

Işık: “Kıbrıslı Rumlar Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp ediyor”
ads

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, “Kıbrıslı Rumların ada etrafındaki doğal kaynakları üçüncü ülkelere peşkeş çekme girişimlerini sürdürdüklerini, Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp ettiklerini” kaydetti.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, “BM nezaretinde görüşmelerin sürdürülmesinin, Kıbrıslı Rumların Kıbrıs üzerindeki yasadışı işgaline ve BM’nin bu işgali tanımasına meşruluk kazandırmaktan başka hiçbir amaca hizmet etmediğini” savundu.

ads
Bu habere tepkiniz:
TAGS: KKTC İnsan Hakları Derneği, Hasan Yılmaz Işık, doğal kaynaklar, haklar, gasp, haber, Kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems