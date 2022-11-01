Işık: Mario Nava’nın ziyaretinin esas amacı devlet hakkını unutturmak

KKTC İnsan Hakları Derneği, Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Genel Müdürü Mario Nava’nın ziyaretinin esas amacının, devlet hakkını unutturmak olduğunu ileri sürdü.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Nava’nın KKTC’deki temaslarıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada “AB ve bu adı geçen bu yetkilileri iki halk arasında sivil toplum örgütlerinin ortak işbirliği projelerini finanse etmekle Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşma gayretlerinin bir hayalden ibaret olduğunu ve esas amaçlarının Kıbrıs Türk Halkının 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti üzerindeki Kıbrıs Rumları tarafından 50 yıldır gaspedilen devlet hakkını unutturmak ve vazgeçirmek olduğunu Derneğimiz önemle vurgulamaktadır” dedi.

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01/11/2022 17:56