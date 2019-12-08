Işık: Yunanistan Akdeniz’de savaş riskini doruğa çıkarmıştır

İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Y. Işık, yıllardır Kıbrıs Türk halkının haklarını gasp eden Yunanistan’ın şimdi de Akdeniz’de savaş riskini doruğa çıkardığını kayddetti.

Işık yazılı açıklamasında, Türkiye ile Libya arasındaki “MEB Mutabakatı’na” Yunanistan’ın tepkisini Libya Büyükelçisi’ni sınır dışı edecek kadar Türk düşmanlığı göstererek yaptığını ifade etti.

Kıbrıs’ta 56 yıldır bölünmüşlüğün tek nedeninin de Yunanistan olduğunu ifade eden Işık, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türklerinin 1960 Kıbrıs Ortaklık Cumhuriyeti üzerindeki hak ve hukukunu gerçekte gasp etmekte olan Yunanistan’ın, şimdi de Türkiye’nin Doğu Akdeniz üzerindeki haklarını gasp etme niyeti göstermesi Akdeniz’de savaş riskini doruğa çıkarmıştır. Kıbrıs’ta Kıbrıs Rumları kadar suç ortağı ve cürümleri olan Yunanistan’ın bunun bedelini ödemekten kurtulamayacaktır.”

08/12/2019 11:11