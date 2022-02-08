Işın Karaca ayağını kırdı! 'İş kazası deyip geçme'
Şarkıcı Işın Karaca, İzmir'de verdiği konser sonrası iş kazası geçirdi. Kayıp düşen ve ayağı alçıya alınan ünlü isim, hastaneden fotoğraf paylaştı.
08/02/2022
Geçtiğimiz akşam özel bir etkinlikte konser veren Işın Karaca, sahne sonrası talihsiz bir kaza geçirdi. Topuklu ayakkabısıyla kayıp düşen 48 yaşındaki sanatçının ayağı kırıldı.
"MARİFET İSTER"
Işın Karaca, alçıya alınan ayağıyla verdiği pozları sosyal medyada esprili bir notla paylaştı: “İş kazası deyip geçmeyelim. Topuklu ayakkabıdan düşmek de marifet ister.”
Ayağı alçıya alınan ünlü sanatçı, hafta içi konserini ertelemek zorunda kaldığını söyleyerek; "Biraz dinlenip hafta sonu konserlerime devam edeceğim. Ayrıca ertelenen konserimizin yeni tarihini de tekrar açıklayacağız" dedi.