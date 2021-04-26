Işın Karaca: Biz 420 gündür çalışmıyoruz

Işın Karaca, Fethiye’deki bir otelde konser verildiğini görünce tepki gösterdi. Instagram’dan açıklama yapan şarkıcı, “Artık asla kızamıyorum. Biz 420 gündür çalışmıyoruz. Kimse kusura bakmasın ama çifte standart bile işlemiyor artık.

Stresten bozulan hormonlarım yüzünden her sabah avuçla ilaç içmek mecburiyetinde kalıyorum. Ben her denilene uyup yaşarken, meğer dünya dönüyormuş. Bizi değersizleştiremeyeceksiniz, kusura bakmayın.

Ülkemden de gitmem! 27 yıllık müzik kariyerime sahip çıkacağım. Bu oyundan sıkıldım, oynamıyorum. Kızım bana, ‘Anne siz artık sahneden para kazanamazsanız ne iş yapacaksınız’ diye soruyor. Çocuklarımın ve kendi hakkımı sonuna kadar arayacağım” diye yazdı.

(CNN-TÜRK)

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26/04/2021 11:49