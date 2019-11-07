Işın Karaca boşandı!

Ünlü Kıbrıslı şarkıcı Işın Karaca, üç yıllık eşi Tuğrul Odabaş’tan tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Tuğrul Odabaş’ın dava çıkışı “Neden boşandığımızı ben de bilmiyorum.” demesi ise dikkat çekti.

Çocukluktan arkadaş olan Işın Karaca ve Tuğrul Odabaşı 2016 yılında evlenmişti. 3. kez nikah masasına oturan Işın Karaca'nın bu evliliği de bitti. Işın Karaca, üç yıllık eşi Tuğrul Odabaş'tan boşanmak üzere adliyeye geldi.

Gergin olduğu gözlenen Karaca "Ayrılık nedeni üretilen nedenler değil. Rica ediyorum Tuğrul'un canını yakmayın o bunu hak etmiyor" dedi. Duruşma çıkışında açıklama yapan Karaca, "Hepimiz için hayırlısı. Arkadaşlığımız devam edecek, 25 yıllık arkadaşım" diye konuştu.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş avukatlarıyla katıldı. Hakim, taraflara "Boşanmak istiyor musunuz?" diye sordu. Taraflar boşanmak istediklerini belirtti. Hakim, tarafların yaptıkları protokole göre karşılıklı olarak birbirlerinden tazminat ve nafaka talebinde bulunup bulunmadıklarını sordu. Her iki taraf da maddi, manevi tazminat ve nafaka taleplerinin olmadığını belirttiler.

Evlilik içinde edinilmiş mal varlığı olmadığından hak ve alacaklarının bulunmadığını da belirten Karaca ve Odabaş, boşanmalarına karar verilmesini talep ettiler.

"Barışma ihtimali olup olmadığına" yönelik soruya da "Yok" diye cevap veren tarafların, boşanmalarına karar verildi.

"ANLAŞAMADIK BİTTİ"

Gazetecilerin, "Tuğrul Bey ile denk gelmemeye özen gösterdiniz neler söyleyeceksiniz" demeleri üzerine Işın Karaca, "Hayırlısı olsun, hepimiz için çok hayırlısı olsun. Arkadaşlığımız tabii ki devam edecek. 25 yıllık arkadaşım devam etmemesi mümkün mü? Tek ricam aynı şeyi yapmayın adama. Öyle yaratılan senaryolar, yok öyle şeyler. Can yakıcı olur. Anlaşamadık bitti işte. Bu kadar net arkadaşlar" dedi.

Adliye çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tuğrul Odabaş ise 3 yıllık evliliklerinin bitmesini "Neden boşandığımızı ben de bilmiyorum" açıklamasıyla kafa karıştırdı.

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre, Tuğrul Odabaşı'nın boşanma kararının ardından oldukça kırgın olduğu öne sürüldü. Ayrıca Odabaşı'nın sosyal medya hesabından Karaca ile birlikte çekilen fotoğraflarını silmemesi dikkat çekti.

DHA

07/11/2019 14:14