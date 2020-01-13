Işın Karaca hayranlarına dert yandı!

Kıbrıslı şarkıcı Işın Karaca, önceki gece Dalmaz Center'da sahne aldı. Sahne performansıyla göz dolduran Karaca, hayranlarını dans etmeye davet ederken fazla kilolarına değinmeyi de ihmal etmedi.

Işın Karaca, "Yediniz, içtiniz. Şimdi kiloları verme vakti. Hep beraber oynuyoruz. Oynamayan evde kalır şimdiden uyarayım" diyerek herkesi tebessüm ettirdi.

Kendiyle ilgili sahnede itirafta bulunan şarkıcı, ”Kilo vereceğiz dedik ama aramızda kalsın. Yedi kilo almışım. Tam yedi kilo... Buna acilen dur demem gerek" dedi.

13/01/2020 14:50