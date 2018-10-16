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Işın Karaca’nın eski eşi Sedat’tan soyadı atağı

Şarkıcı Işın Karaca’yla boşandıktan sonra adı dolandırıcılık ve hırsızlık gibi adli olaylara karışan fotoğrafçı Sedat Doğan, benzer suçlardan yargılandığı Brezilya’dan ailesine kızları Mia için vekalet verdi.

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16/10/2018

Işın Karaca’nın eski eşi Sedat’tan soyadı atağı

Doğan'ın, Brezilya'da geçtiğimiz yıl bir restoranda hırsızlık yaparken yakalanmasının ardından Işın Karaca, mahkeme kararıyla kızları Mia’ya kendi soyadını vermişti. Milliyet’te yer alan habere göre, adının karıştığı suçlardan dolayı Türkiye'ye iki yıl giriş yasağı bulunan fotoğrafçı, Karaca'nın aldırdığı mahkeme kararına iptal davası açmaya hazırlanıyor. Türkiye'ye dönmek için hakkındaki davaların zaman aşımına girmesini bekleyen Doğan'ın, Mia’nın haberi olmadan soyadı değişikliğine gittiği için eski eşine kızgın olduğu ve hukuk mücadelesinin peşini bırakmayacağı iddia edildi.

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TAGS: Işın Karaca, Sedat Doğan, haber, kıbrıs
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