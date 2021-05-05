Işın Ramadan Cemil, örnek insan ödülüne layık görüldü

Welcome CIubs International, Işın Ramadan Cemil’i “Marian Adair” (Örnek İnsan) ödülüne layık gördü

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05/05/2021

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Işın Ramadan Cemil, örnek insan ödülüne layık görüldü

Toplumsal konularda önemli çalışmalar yapan Welcome to Turkish Cyprus Club kurucu üyesi iş insanı Işın Ramadan Cemil, “örnek insan” ödülüne layık görüldü

Birleşmiş Milletlere üyeliği bulunan ve 13 bin üyesi olan Welcome CIubs International, Işın Ramadan Cemil’i “Marian Adair” (Örnek İnsan) ödülüne layık gördü ve zoom üzerinden yapılan canlı yayındaki toplantıda duyurdu.

Welcome CIubs International’in 35.Yıl Kutlamaları kapsamında “Turkish Cyprus” başlığı altında “Örnek İnsan" ödülü alan Işın Ramadan Cemil ülkemizin de gururu oldu.

Welcome CIubs International üyesi Welcome to Turkish Cyprus Club bu önemli ödül için “Gururluyuz” başlığı ile mesaj yayımladı.

05/05/2021 10:20
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TAGS: Işın, Ramadan, Cemil, örnek, insan
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