Isınan hava corona virüsü bitirecek mi?

Havaların ısınmasıyla tüm dünyada hızla yayılan ve çok sayıda ölüme yol açan yeni tip corona virüsün (Kovid 19) etkinliğini kaybedip kaybetmeyeceği merak konusu. Son günlerde birçok insanın kafasında, “Isınan hava corona virüsü bitirir mi?” sorusu var.

Türkiye Enfeksiyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, çok sayıda insanın merak ettiği bu soruya şöyle yanıt verdi:



“Havaların ısınması ile sona ermesini beklemiyoruz ama önemli ölçüde hız kesmesini bekliyoruz. Çünkü hava ısınınca virüsün dış ortamda canlı kalma süresi azalıyor, bulaştırıcılığı azalıyor.

Solunum yolu ile bulaşan bir virüs. İnsanlar havalar ısınınca kapalı ortamdan dışarıya çıkıyorlar, bu da bulaşma hızını azaltıyor. Güney Yarım Kürede kış mevsiminin başlaması ile salgın daha çok Güney Yarım Kürede etkisini hissettirecek. Yeni corona virüsün SARS gibi ortadan kalkmasını beklemiyoruz.” Kaynak:NTV

10/03/2020 09:31