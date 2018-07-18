İşindeki ilk gününe geç kalmamak için 32 kilometre yürüdü, patron kendi arabasını hediye etti

ABD’nin Birmingham kentinde bir ev taşıma şirketinin sahibi, arabası bozulunca işindeki ilk gününe geç kalmamak için geceden yola çıkıp 32 kilometre yürüyen yeni çalışanına kendi arabasını hediye etti.

20 yaşındaki Walter Carr adlı işçi sosyal medyada büyük övgü aldı.

@BellhopsMoving tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımının sonu

Bir polis memuru, yolda gördüğü ve hikayesinden çok etkilendiği Carr’ı, kahvaltı ısmarladıktan sonra eşya taşıyacağı eve bizzat götürdü.

Ev sahiplerinin ısrarına rağmen dinlenmeyi reddedip işe koyulan Carr’ın kendisiyle tanışmak için Tennessee’den gelen patronu Luke Martin’le karşılaşması sırasında duygusal anlar yaşandı.