'İşini Kur/Into Business' adlı programın açılışı Lefkoşa Surlariçi’nde

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Northern Ireland Cooperation Overseas (NI-CO) tarafından uygulanan İnovatif Girişimcilik Projesi kapsamında gerçekleştirilecek “İşini Kur/Into Business” adlı programın açılışı Pazartesi günü yapılacak.

AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre etkinlik, 10:00 – 11:30 saatleri arasında Lefkoşa Surlariçi’nde M. Asım Efendi Sk. 14 adresinde bulunan İnovatif Girişimcilik Proje Ofisi’nde yer alacak.

Açıklamada, İnovatif Girişimcilik Projesi kapsamında yürütülecek olan “İşini Kur” programı ile, Kıbrıs Türk toplumunda iş kurmak isteyenlere yönelik iş planı oluşturma desteği ve girişimcilik konusunda eğitimler ve birebir mentörlük hizmeti sunulacağı belirtildi.

14/11/2019 12:57