İşinize yarayacak pratik bilgiler

Bazı insanların evde vakit geçirmekten en çok keyif aldığı yer mutfaktır. Yemek yapmak, atıştırmalıklar hazırlamak ve bunları hazırlarken sohbet etmek oldukça rahatlatıcıdır. Peki, mutfakta işinizi daha da kolaylaştıracak ve bu vakti daha keyifli hale getirecek ipuçları neler? İşte mutfakta işinize yarayacak bilgiler...

Peynir keserken, peynirin bıçağa yapışmasını önlemek için bıçağı ıslatabilirsiniz.

Eğer yemeğiniz çok tuzlu olduysa içerisine patates ekleyerek fazla tuzu patatesin emmesini sağlayabilirsiniz. Yemeği ısıtırken içine çiğ patatesi küp küp doğrayarak atın ve daha sonra patatesleri yemekten çıkarın. Patates tuzun büyük bir çoğunluğunu emer.

Limondan daha fazla su çıkmasını isterseniz, limonu kesmeden önce sıcak suda bekletebilirsiniz. Bunun bir diğer yolu da limonu sıkmadan önce elinizde bastırarak yuvarlamak.

Bakliyatlarınızın böceklenmemesi için mutfak dolabına defne yaprağı yerleştirin. Özellikle yaz aylarında, çok güneş gören mutfaklarda ortaya çıkan böceklenme problemi için öncelikle nohut, pirinç, mercimek gibi bakliyatlarınızın içine tuz ekleyip çalkalayın ve kesinlikle vakumlu cam kavanozları tercih edin.

Yemeğin içine kaçan yumurta kabuğunu almak için parmağınızın ucunu ıslatıp bu şekilde deneyebilirsiniz.

Mikrodalga fırında ısıttığınız yemeklerin kurumaması için yanına bir bardak su yerleştirebilirsiniz.

Buzdolabı, mutfak dolapları ya da fayans yüzeylerin daha parlak olmasını istiyorsanız sirke ve karbonat karışımını spreyli bir şişeye koyarak, bu karışımla dilediğiniz yeri silebilirsiniz. Özellikle, kimyasal ürünler yerine daha sağlıklı olan doğal ürünleri kullanmayı tercih edenler için mükemmel bir çözüm olacaktır.

Muzların hızlıca çürümemesi için birbirlerinden ayırıp, baş kısmını streç filmle sarabilirsiniz. Streç film yerine naylon poşet de kullanabilirsiniz.

Yumurtayı soymakta zorluk yaşıyorsanız, kaynar sudan çıkmış olan yumurtayı, hemen soğuk suya koyarak 2-3 dakika kadar bekletin.

Soğan doğrarken gözleriniz yanıyorsa, soğanı soyarken soğuk suyu da açın ve bu suyun yanında doğrayın. Bunun bir diğer yolu da, soğanı doğramadan önce 15-20 dakika kadar buzlukta bekletmek.

Buzdolabınızdaki istenmeyen kokuları engellemek için bir paket vanilyayı çay tabağına boşaltarak herhangi bir rafa koyabilirsiniz.

Soğan veya sarımsak doğradıktan sonra parmak uçlarınızdaki koku uzun süre gitmiyorsa, ellerinizi limon kabuğu ile ovun.