Isıtılmış tütün ürünlerinin Japonya’da piyasaya sunulmasından bu yana sigara satışları yüzde 34 düştü

Tütünde zarar azaltımı ve tütün ürünleri ile ilgili Japon pazarı araştırılarak hazırlanan raporda; 2015 ve 2019 arasında, Japonya'daki toplam sigara satışlarının % 34 düştüğü, bu sonucun ısıtılmış tütün ürünlerinin ticari olarak piyasaya sürülmesiyle ilişkilendirilebileceği belirtildi.

Altmış yıldır, yatırımcılara, kurumsal liderlere ve hükümetlere ekonomik değişimlere ayak uydurma ve mega trendleri belirleme rolüyle dünya genelinde üne sahip olan Frost & Sullivan’ın hazırladığı “Tütünde Zarar Azaltımı ve Yeni Nikotin ve Tütün Ürünleri (YNTÜ): Japon Pazarından Kanıt” adlı rapor yayınlandı. Philip Morris International iş birliği ile hazırlanan rapor, YNTÜ'lerinin Japonya'da ticari lansmanının tütün kullanımı üzerindeki etkisini ve Japon hükümetinin bu ürünlerle ilgili olarak benimsediği düzenleyici yaklaşımı ele alıyor.

Raporda genel olarak, Japonya'dan alınan verilere dayalı olarak tespit edilen eğilimler şöyle:



2015 ve 2019 arasında, Japonya'daki toplam sigara satışları % 34 düştü, bu sonuç, ısıtılmış tütün ürünlerinin ticari olarak piyasaya sürülmesiyle ilişkilendirilebilir.

Isıtılmış tütün ürünleri için düzenleyici çerçeve, vergilendirme, sağlık uyarıları ve kullanım kısıtlamaları açısından geleneksel sigaraları yöneten çerçeveden giderek daha fazla farklılaşmaktadır.

Isıtılmış tütün ürünleri, sigara içmeyenlerin ve sigara içmeyi bırakmış kişilerin yeniden tütün kullanımına başlaması üzerinde düşük bir etkiye sahiptir.

Isıtılmış tütün ürünlerinin ev yangınlarına neden olma olasılığı Japonya'daki ev yangınlarının başlıca nedeni olan geleneksel sigaralara göre daha düşüktür.

Bu habere tepkiniz:



03/02/2021 12:22