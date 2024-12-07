 Isıtma sistemindeki arızayı tamir etmek için yalan beyanla ikinci el ürün kullanan kişi tutuklandı

Karşıyaka’da 8 Kasım tarihinde merkezi ısıtma sistemindeki arızayı tamir etmek için yalan beyanla ikinci el ürün kullanan ve karşılığında 700 euro temin eden kişi tespit edilerek, tutuklandı.

Açıklamada, A.K.’nin (E-41) dolandırmak kastıyla, bir şahsın evindeki merkezi ısıtma sistemindeki arızalı iç ünite elektronik kartını değiştireceğinde, daha önceden kullanılmış ve ikinci el olduğunu bildiği elektronik kartın, yeni bir kart olduğu yönünde ev sahibine yalan beyanda bulunduğu ve karşılığında para temin ettiği kaydedildi.