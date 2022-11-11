ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası’nda büyük bir başarıya daha imza atıldı

KKTC Kickboks Milli Takımımız, 31 Ekim-06 Kasım 2022 tarihleri arasında, Türkiye’nin Antalya/Kemer şehrinde düzenlenen ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası’nda büyük bir başarıya daha imza attı.

1 Kafile Başkanı,1 İdareci, 2 Hakem, 1 Antrenör ve 8 sporcu olmak üzere toplam 13 Kişiden oluşan Milli Takım Kafilesi olarak bayrağımız ile yarıştığımız ve 30 ülkeden 1.000 civarında sporcunun katılımı ile çekişmeli müsabakaların yer aldığı Şampiyonada, Sporcularımız 3 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya elde ederek büyük başarı elde ettiler.

Bir başarı da katılan Ülkelerin madalya sıralamasında geldi. Ülkemiz madalya sıralamasında Şampiyonaya katılan 30 ülke arasında 9’uncu sırada yer alarak Şampiyonada büyük bir başarıya daha imza attı.

Federasyon Başkanı Niyazi DEMİREL yaptığı açıklamada, “Federasyon olarak spor alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılması için büyük özveriyle çalışmaktayız ve her katıldığımız Uluslar Arası Şampiyonada ülkemize dereceler getirmekte ve bayrağımızı Uluslar Arası alanda dalgalandırmaktayız. Elde edilen başarı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39.’ncu Kuruluş yıldönümünün kutlanacağı bu günlerde daha da anlamlıdır, bu konuda başarılarımızı devam ettirerek ülkemizi ve bayrağımızı daha iyi temsil edebilmemiz için yetkililerden Federasyonumuza ve Millilerimize maddi ve manevi destek bekliyoruz” diyerek, bu başarıların elde edilmesinde emeği geçen başta sporcu ve antrenörleri olmak üzere herkese teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

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11/11/2022 15:00