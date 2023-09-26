İskan Komitesi Başkanlığı'na Halis Üresin atandı

Bakanlar Kurulu, İskan Komitesi Başkanlığı’ndaki görev süresi dolan Salih Sonay'ın yerine Halis Üresin'in atanmasını kararlaştırdı. Karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

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26/09/2023

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İskan Komitesi Başkanlığı'na Halis Üresin atandı

Bakanlar Kurulu, İskan Komitesi Başkanlığı’ndaki görev süresi dolan Salih Sonay'ın yerine Halis Üresin'in atanmasına karar verdi. Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararında şu ifadeler yer aldı:

"Bakanlar Kurulu, 41/1977 sayılı İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası'nın 48'inci maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu Ü(K-I)122-2022 sayı ve 6.6.2022 tarihli kararı uyarınca İskan Komitesi Başkanı olarak 1 (bir) yıl süre ile atanan ve görev süresi 17.5.2023 tarihinde sona eren Salih Sonay'ın yerine önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak 26.9.2023 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile İskan Komitesi Başkanı olarak Halis Üresin'in atanmasına ve gerekli ödeneğin, İçişleri Bakanlığı 2023 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan 08-01 -01-9-9-1-01-5-1-07 "İskan Encümeni ve Komisyonlarının Ödemeleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi."

26/09/2023 21:47
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