İskandinav hava yolu şirketinde kriz büyüyor: 1700 uçuşu iptal ettiler
Norveç, İsveç, Danimarka ortaklığındaki hava yolu şirketi SAS, pilotların grevi ve bazı uçakların teslimatının gecikmesi nedeniyle 1700 uçuşu iptal etti.
20/08/2022
skandinav hava yolu şirketi SAS, Eylül ve Ekim aylarındaki uçuşlardan 1700’ünün iptal edildiğini duyurdu. Bu, oransal olarak toplam uçuşların yaklaşık yüzde 4’üne tekabül ediyor.
SAS sözcüsü, iptallerin grevden kaynaklandığını söylerken bazı uçakların da teslimatlarının geciktiğinin altını çizdi. Şirket, Temmuz ayında grev nedeniyle 3 bin 700 uçuşu iptal etmişti.