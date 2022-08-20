İskandinav hava yolu şirketinde kriz büyüyor: 1700 uçuşu iptal ettiler

Norveç, İsveç, Danimarka ortaklığındaki hava yolu şirketi SAS, pilotların grevi ve bazı uçakların teslimatının gecikmesi nedeniyle 1700 uçuşu iptal etti.

ads ads ads ads
20/08/2022

ads
ads
İskandinav hava yolu şirketinde kriz büyüyor: 1700 uçuşu iptal ettiler

skandinav hava yolu şirketi SAS, Eylül ve Ekim aylarındaki uçuşlardan 1700’ünün iptal edildiğini duyurdu. Bu, oransal olarak toplam uçuşların yaklaşık yüzde 4’üne tekabül ediyor.

SAS sözcüsü, iptallerin grevden kaynaklandığını söylerken bazı uçakların da teslimatlarının geciktiğinin altını çizdi. Şirket, Temmuz ayında grev nedeniyle 3 bin 700 uçuşu iptal etmişti.

20/08/2022 14:05
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: İskandinav, hava yolu, uçuş, iptal
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.