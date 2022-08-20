İskandinav hava yolu şirketinde kriz büyüyor: 1700 uçuşu iptal ettiler

skandinav hava yolu şirketi SAS, Eylül ve Ekim aylarındaki uçuşlardan 1700’ünün iptal edildiğini duyurdu. Bu, oransal olarak toplam uçuşların yaklaşık yüzde 4’üne tekabül ediyor.

SAS sözcüsü, iptallerin grevden kaynaklandığını söylerken bazı uçakların da teslimatlarının geciktiğinin altını çizdi. Şirket, Temmuz ayında grev nedeniyle 3 bin 700 uçuşu iptal etmişti.

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20/08/2022 14:05