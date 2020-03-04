İskeke ile Lefkoşa’da trafik ve asayiş denetimi

Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Dün 07.00-24.00 saatleri arasında Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler sırasında, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, kahvehaneler, pansiyonlar ve alkollü içki yerleri kontrol edilerek, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kumarhanelerde yapılan kontrollerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan dokuz kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 800 araç kontrol edilerek, 168 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

KUMARHANEYE GİRMELERİ VE BULUNMALARI YASAK ALTI KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan İskele’de gerçekleştirilen denetimler sırasında ise, bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilerek, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kumarhanelerde yapılan kontrollerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak altı kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, 260 araç kontrol edilerek, 108 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

04/03/2020 20:42