İskele - Ercan Anayolu'nda Trafik Kazası: Yol Çift Yönlü Kapandı

İskele - Ercan Anayolu'nda, Geçitkale ile Göndere arasındaki bölgede akaryakıt yüklü bir tankerin devrilmesi sonucu yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, her iki yöne seyahat edecek sürücülerin ulaşımını Gönendere köy içindeki alternatif yollar üzerinden sağladıklarını belirtti. Sürücülerin bu güzergahı kullanırken yavaş ve dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.