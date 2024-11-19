İskele - Geçitkale Anayolu’nda akıl almaz kaza

İskele – Geçitkale Anayolu’nda 19 Kasım 2024 sabahı saat 10.00 sularında meydana gelen trafik kazasında, dikkatsizlik sonucu iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

Muhammad Abdel Fattah (26), yönetimindeki VJ 693 plakalı araçla İskele istikametinden seyir halindeyken, gidiş yönüne göre yolun sağında bulunan Kanizi Petrol İstasyonu'na dikkatsiz bir şekilde giriş yaptı. Bu sırada petrol istasyonu içerisinde hareket halinde olan Seyithan Arslan (19) yönetimindeki NZ 231 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle VJ 693 plakalı araç yan kısmı üzerine devrildi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, kazanın ardından soruşturmanın devam ettiği bildirildi.