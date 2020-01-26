İskele - Karpaz yolunda korkutan kaza

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26/01/2020

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İskele - Karpaz yolunda korkutan kaza

İskele Karpaz anayolunda meydana gelen kaza görenleri korkuttu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 18:00 sıralarında meydana geldi. 

İskele - Karpaz anayolu üzerinde Salim Kuruağaç (E-42), 232 promil alkollü içki tesiri altında yönetimindeki JG 720 plakalı araç ile Karpaz istikametine doğru seyrettiği sırada Diner Yağ Fabrikası yakınlarına geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Salim Kuruağaç tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor

26/01/2020 21:19
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TAGS: iskele, karpaz, haber
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