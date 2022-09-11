İskele- Ağıllar köyü arasında yangın!

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11/09/2022

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İskele- Ağıllar köyü arasında yangın!

İskele- Ağıllar köyü arasında bugün öğlen saatlerinde orman yangını çıktı.Çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre: Saat 12.30 sıralarında, Ağıllar köyünün kuzey doğu kısmında tepelik alanda yangın meydana geldi. Yangına havadan yangın helikopteri ile karadan ise Polis itfaiye, Sivil Savunma ve Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ve çevre belediyelere ait su tankerleri ile müdahale ediliyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

11/09/2022 13:29
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TAGS: İskele, Ağıllar köyü, yangın,
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