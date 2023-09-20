İskele Bekirpaşa Lisesi'nde İdari Kadroda Grev Devam Ediyor!

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20/09/2023

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İskele Bekirpaşa Lisesi'nde İdari Kadroda Grev Devam Ediyor!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), İskele Bekirpaşa Lisesi idari kadroda bugün de grev uyguluyor. Grev, Cuma gününe kadar sürecek.

TAK muhabirinin KTOEÖS Başkanı Selma Eylem’den aldığı bilgiye göre, grevin nedeni okuldaki yabancı öğrenci sorunu, müdür ile müdür muavini kadrolarının eksikliği olarak açıklandı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, söz konusu okulda 1’i müdür muavini olmak üzere 3 muavin bulunduğunu belirterek, müdür ve müdür muavini nakilleri yapılmadığı için bir mağduriyet yaşandığını kaydetti.

Eylem, ayrıca okula 80 civarında yabancı öğrenci kaydı yapılmak istendiğini ifade ederek, bu kayıtların yapılması halinde ise Cuma günü konun yeniden değerlendirileceğini kaydetti.

Öte yandan KTOEÖS, bugün saat 10.00’da Mağusa Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde basın açıklaması yapacak.

20/09/2023 09:03
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TAGS: haber, kıbrıs
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