İskele Belediye Başkan Sadıkoğlu, Ötüken Özel Eğitim Okulu’nu ziyaret etti

İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapımı tamamlandıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına devredilen Ötüken Özel Eğitim Okulu’nu ziyaret etti.

Ziyaretinde sorumlu Öğretmen Cansu Akyüce ve diğer öğretmenlerle sohbet eden Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin her ne şartta olursa olsun Ötüken Özel Eğitim Okulu’na desteğinin süreceğini vurguladı.

İskele Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 20 öğrencisi bulunan Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Ötüken Özel Eğitim Okulu’nda bireysel ve grup eğitimleri veriliyor. Okulda ayrıca haftada 4 gün fizik tedavi hizmeti sunularak beceri ve fonksiyonlarında zorlamalar yaşayan çocuklara bağımsız beslenme, kıyafetlerini çıkartıp giyebilme, oyun oynama, yazı yazma gibi günlük becerilerinde istedikleri seviyeye ulaşmaları için yardımcı olunuyor.

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11/10/2022 09:39