İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Atatürk’ü andı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, "Ulu öder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine olan bağlılığımızı sonsuza dek sürdürmek en asli vazifemizdir" diyerek, 20. yüzyılın en önemli devlet adamı ve komutanı ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle andı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 7’den 70’e herkesin gönlünde taht kuran, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 84. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayınladı.

Başkan Sadıkoğlu mesajında şunlara yer verdi:

“20. yüzyılın en önemli devlet adamı ve komutanı ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz. Yok edilmek istenen bir milleti ayağa kaldıran büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yoldan ayrılmadan, gösterdiği hedeflere, genç nesillere emanet ettiği ilke ve değerlere sahip çıkarak, güçlü bir ülke olarak yükselmeye devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk bedenen aramızdan ayrılsa da onun geride bıraktığı fikirleri ve eserleri halen yaşamakta, bizlere yol göstermektedir. Manevi varlığı ve bizlere emanet ettiği eserlerine sahip çıkarken, bu kutsal değerleri bizden sonraki nesillere aktarmak, ilkelerine olan bağlılığımızı sonsuza dek sürdürmek en asli vazifemizdir.”

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09/11/2022 15:31