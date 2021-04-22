İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu 23 Nisan Mesajı Yayımladı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Sadıkoğlu mesajında pandemi nedeniyle bir araya gelememekten dolayı yüreğinin buruk olduğunu belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefte yürümeye devam etmenin önemini vurgulayan Sadıkoğlu, çocuklara seslenerek “Atatürk’ün armağan ettiği bu özel ve güzel günü doya doya yaşayın” dedi.

Sadıkoğlu, “Sizler, geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın güvencesisiniz. Çocuk olmak coşkulu olmak, çocuk olmak yüreğindeki sınırsız, hesapsız sevgiye sıkı sıkıya sarılmak demektir” dedi.

Bu habere tepkiniz:



22/04/2021 16:32