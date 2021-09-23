İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu Gençler Birliği’nin Yeni Yönetimini Kabul Etti

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23/09/2021

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İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu Gençler Birliği’nin Yeni Yönetimini Kabul Etti

İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanlığı görevine yeni gelen Metin Menteş ve yönetim kurulundan bazı üyeleri kabul etti.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Hasan Sadıkoğlu, Futbol 1. Liginde İskele’yi temsil eden Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’ne her zaman destek olduklarını, olmaya da devam edeceklerini ifade etti. Başkan Sadıkoğlu, Metin Menteş başkanlığındaki yeni yönetime başarılar diledi.

Görüşmede, kulübün gerçekleştirmekte olduğu tesisleşme ile ilgili yapılan yatırımlar konusunda bilgi alış verişinde bulunuldu. 

23/09/2021 15:03
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TAGS: Sadıkoğlu, Gençler Birliği
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