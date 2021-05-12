İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, Hemşirelerin Gününü Kutladı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla İskele’deki hemşirelerin gününü kutladı ve çiçek takdim etti.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, emekli hemşirelerin de unutulmadığı günde, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Sağlık Birimi hemşirelerini, PCR testlerini yaptıkları İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda ziyaret etti.

Hemşirelere üstün gayretlerinden ötürü teşekkür eden Sadıkoğlu, hemşirelerin, özellikle pandemi döneminde çok kutsal bir görev icra ettiklerini söyledi.

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12/05/2021 16:45