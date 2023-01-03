İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, muhtarlarla bir araya geldi

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 25 Aralık’ta gerçekleşen Yerel Yönetimler Seçimlerini kazanan İskele ve 21 köyün muhtarı ile dün ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre,tam katılımın sağlandığı toplantıda, muhtarlar hem tanışma fırsatı buldu, hem de İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile köyleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıda konuşan Başkan Sadıkoğlu, tüm muhtarları aynı masa etrafında buluşturmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sadıkoğlu, İskele ve köyleri için , halk ile İskele Belediyesi arasında en önemli köprüyü kuracak muhtarlara yeni dönemin hayırlı olmasını temenni etti, başarılar diledi.

Muhtarların çok önemli görev icra ettiklerini söyleyen Başkan Sadıkoğlu, vatandaşların, herhangi bir konuyla ilgili şikâyet ve önerilerini, ilk önce muhtarlara ilettiklerini, muhtarların da vatandaşlarla İskele Belediyesi arasında önemli bir köprü kurduklarını ifade etti.

İskele ve 21 köyündeki muhtarlarla sürekli istişare içerisinde olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’ne bağlanan Mersinlik, Kaplıca, Tuzluca ve Kilitkaya köyleri ile birlikte daha büyük bir aile olduklarının altını çizdi.

İskele ve köylerinde devam eden çalışmalar hakkında da muhtarları bilgilendiren Başkan Sadıkoğlu, geceye katılan muhtarlara teşekkür etti, halka hizmet için çalışmaya, muhtarlarla irtibatta olmaya devam edeceklerini söyledi.

Sadıkoğlu, tek kadın muhtar olan Kilitkaya Muhtarı Hamide Kanizi Kömürcügül’ü de kutaldı.

Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz da toplantıya katılarak İskele ve köylerin sorunlarıyla yakından ilgilendiği ve göreve gelir gelmez ilk iş muhtarlarla bir araya geldiği için İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na plaket takdim etti.

Bu habere tepkiniz:



03/01/2023 16:24