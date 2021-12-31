İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, yeni yıl mesajı yayımladı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yeni yıl mesajı yayımladı.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Sadıkoğlu, yeni yılın, ülkeye ve tüm insanlığa sağlığın yanı sıra mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.

Sadıkoğlu, İskele’yi daha ileriye taşımak için mücadelelerinin süreceğinin altını çizerek, “İskele’den Bahçeler’e ,Topçuköy’den Ardahan’a, Yarköy’den Turnalar’a, Ergazi’den Kurtuluş’a, Kalecik’ten Boğaz’a, Boğaztepe’den Aygün’e, Sınırüstü’nden Kuzucuk’a, Ötüken’den Boğaziçi’ne, Ağıllar’dan Altınova’ya, Kuzey Kıbrıs’tan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve tüm insanlığa” selam ve saygılarını iletti.

“HİZMET GÖNÜL İŞİDİR DEDİK VE SEVDAMIZ İSKELE İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAKTAN ASLA ÇEKİNMEDİK”

“Pandeminin gölgesinde ama hiçbir işimizi aksatmadan, acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakırken, yepyeni umutlar ve beklentilerle ama en önemlisi sağlıklı bir yıl olsun dediğimiz 2022 yılına merhaba diyoruz” ifadesini kullanan Sadıkoğlu, mesajının devamında ise şunlara yer verdi:

“Göreve geldiğimiz günden itibaren İskelemiz ve tüm köylerimiz için canla başla çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Üstlendiğimiz görevin; görev ve sorumluluğun bilincinde olup, önümüze çıkan tüm engelleri aşmak için var gücümüz ile mücadele ettik. Tek gayemiz İskele ve köylerindeki halkımızın refah içerisinde huzurlu bir yaşam sürmesidir. Nitekim bunu da başardığımıza inanıyorum.”

Sadıkoğlu, tüm vatandaşlara en iyisini sunmak için şahsı, meclis üyeleri ile personelinin canla başla çalıştığını belirterek, “İskele Belediyesi birçok ilki başarmanın mutluluğu içerisinde çalışmalarına her gün bir yenisini daha ekleyerek yoluna devam ediyor. İskelemiz bugün, dünden daha ileride, gelişmiş ve modern yapıya kavuştu. Yarın da bugünden daha ileriye taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Lakin biz ‘Hizmet Gönül İşidir’ dedik ve sevdamız İskele için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmedik” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan, ülkede de 2020 yılının ilk çeyreğinde, Mart ayında görülmeye başlanan koronavirüs salgınının bilinçli davranılmasıyla, birlikte atlatılacağına olan inancının tam olduğunu da kaydeden Sadıkoğlu, 2022 yılının herkese öncelikle sağlık getirmesini diledi.

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31/12/2021 17:33