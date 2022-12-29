İskele Belediye personeli yeni yıl yemeğinde buluştu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, personeliyle yeni yıl yemeğinde bir araya geldi. Personelin yeni yılını kutlayan Sadıkoğlu, yeni yılın İskele ve köyleri başta olmak üzere tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Sadıkoğlu, mazbatasını almasının ardından bugün İskele Belediyesi Piknik Alanı’nda bulunan Piknik Restoran’da, İskele Belediye personeli ile bir araya geldi.

Tüm çalışanların tek tek yeni yılını kutlayan Başkan Sadıkoğlu, İskele ve köyleri için daha çok çalışacaklarını, çalışanlarla her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını kaydetti.

Başarının ekip işiyle mümkün olabileceğini ifade eden Sadıkoğlu, İskele Belediyesi’nin de çok iyi bir ekibe sahip olduğunu belirtti. Yeni yılın çalışanlara ve ailelerine hayırlı olmasını dileyen Başkan Sadıkoğlu, İskele ve köylerinin yanı sıra tüm halkın da yeni yılını kutladı.

İskele Belediye personeli de, yeniden başkanlığa seçilen Hasan Sadıkoğlu’nu tebrik etti.

Yeni yıl yemeğinde meclis üyeleri de Başkan Sadıkoğlu’na eşlik etti.

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29/12/2022 17:07