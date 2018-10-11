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İskele Belediye Personeline Ruh Sağlığı Semineri Verildi

 İskele Belediyesi Sağlık Birimi, Sağlık Bakanlığı ve Türk Psikologlar Derneği’yle iş birliğinde “iş yerinde ruh sağlığı ve koruyucu ruh sağlığı” konulu seminer düzenlendi. 

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11/10/2018

İskele Belediye Personeline Ruh Sağlığı Semineri Verildi


İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, belediye personeline yönelik seminer, tüm personelin katılımının sağlanması için 2 oturumda gerçekleştirildi.

Psikologlar Şerife Hilkat ile Türkmen Töre tarafından verilen seminerde, iş verimliliğini artırmak için neler yapılabileceği; depresyon, tükenmişlik sendromu ve mobbinge karşı ne yapılması gerektiği anlatıldı.

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TAGS: İskele Belediyesi, haber kıbrıs
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