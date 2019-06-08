HABER KIBRIS

İskele Belediye Plajı Yaza Hazır

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08/06/2019

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İskele Belediye Plajı Yaza Hazır

İskele Belediyesi Halk Plajını vatandaşların en iyi şekilde yararlanması için çalışmalarını tamamladı.

İskele Belediye Plajı yaza hazır.

Girişin ücretsiz fiyatların da uygun olduğu belediye plajında 2 de cankurtaran yaz boyunca görev yapacak.

Akıllı güvenlik sisteminin de kurulacağı ve 12 farklı noktada SOS butonlarının yer alacağı plajda ücretsiz wifi hizmeti de verilecek.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, amaçlarının özelde İskele genelde ise ülkeye en iyi şekilde hizmet vermek olduğunu söyledi.

Sadıkoğlu yeni yapılan büfelerle birlikte plajın gece de hizmet vereceğini belirtti.

(BRT)

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TAGS: İskele Belediye Plajı, haber, kıbrıs, İskele Belediyesi
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