İskele Belediye Tiyatrosu yeni yılda iki oyun sahneleyecek

İskele Belediye Tiyatrosu’nun yeni yılda iki oyun sahneleyeceği açıklandı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İtalyan yazar Dario Fo’nun kaleme aldığı, İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar’ın yöneteceği “Her Hırsız Haydut Değildir” oyunu 2025’in Ocak ayında sanatseverlerle buluşacak.

Yeni yılın ikinci oyunu ise Brezilyalı yazar Philinio Marcos’un kaleme aldığı, yine Sami Yakar’ın yöneteceği “Gece O Kadar Kirliydi ki İkisi de Kayboldular” olacak.