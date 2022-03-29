İskele Belediye Tiyatrosu’nun Tiyatro Günleri Başladı

İskele Belediye bünyesinde 6 yıldır faaliyetlerini sürdüren İskele Belediye Tiyatrosu’nun (İBT) Tiyatro Günleri “Kapı Çalıyor” isimli oyunla başladı.

Tiyatro Günleri’nin açılışı 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde; Sami Yakar’ın yönettiği “Kapı Çalıyor” isimli kara komedi türündeki 2 perdelik oyunla İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Yerel ve evrensel birçok soruna gönderme yapan ve eşitsizlik, adaletsizlik, rüşvet, hukuksuz yargılamalar, şiddet, işkence, kadın ve çocuk istismarı, bozulan aile ilişkileri, sosyal yaşamda kaybedilen değer yargıları gibi birçok konuyu masaya yatıran oyunda, 26 farklı karakter yer aldı.

Oyunda, İskele Belediye Tiyatrosu kadrosundan; Ebru Kırmızı, Bilal Dericioğlu, Burkay Mehmet Uzun, Yalçın Arıcı, Aliye Bozdağ, Elif Genç, Muhterem Hocaoğulları, Duha Arıcı, Berna Şipaloğlu, Burak Fırat, Merve Çubuk ve Mertcan Çokaçar, teknik ekipte Sıla Akgün ile Arda İlteriş yer aldı.

TİYATRO GÜNLERİ, 27 MAYIS’A KADAR DEVAM EDECEK

27 Mayıs’a kadar devam edecek Tiyatro Günleri’nde, 5 Nisan Salı günü İzmir’den gelecek ekip Tiyatro Ofisi “Kadınlar Konuşursa” isimli oyunla izleyicisinin karşısına çıkacak.

15 Nisan Cuma günü, İnax Medya “Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar”, 29 Nisan Cuma günü Gibetsu-Tiyatrosu “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali”, 12 Mayıs Perşembe günü Güney Mesarya Halk Tiyatrosu “Kartal Yuvası” isimli oyunlar sahnelenecek.

Tiyatro Günleri, 27 Mayıs’ta İBT’nin bu sezonun ikinci oyunu olan “Baş Belası” ile son bulacak.

Pandemi kuralları çerçevesinde izleyicinin kabul edileceği oyunlar saat 20.00’da başlayacak; rezervasyonlar ise 0548 810 11 16 numaralı telefondan yapılabilecek.

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29/03/2022 12:36