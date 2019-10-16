İskele Belediyesi: 1000’e Yakın Vatandaşa Evde Ücretsiz Sağlık Hizmeti Veriyoruz

Belediye, İskele ve 17 köyde verilen sağlık hizmetleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sağlık Birimi hemşirelerinin gittikleri her köyde hasta kaydı tuttuğu, mesai saatleri içinde İskele Belediyesi Sağlık Birimi ofisine gelenlerle de yakından ilgilendiği ifade edildi.

Öte yandan haftanın belirli günlerinde vatandaşlara ücretsiz diyetisyen, fizyoterapi ve psikolog hizmeti sunulduğu, bu hizmetin İskele Belediyesi ile Physioart Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlık Kliniği ile yapılan anlaşma gereği verilebildiği kaydedildi.

16/10/2019 13:44