İskele Belediyesi 13’üncü Kültür&Sanat Günleri başladı

İskele Belediyesinin bu yıl 13’üncüsünü düzenlediği Kültür Sanat Günleri başladı.

İskele Belediyesi Kültür Evi önünde dün yapılan açılış töreni ile başlayan Kültür Sanat Günleri 29 Mart’a kadar devam edecek.

Kültür Sanat Günleri’nin ilk etkinliği İskele Belediye Korosu’nun İskele AKM’de verdiği Kıbrıs Şarkıları ve Zeki Müren Şarkıları Konseri oldu.

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her yıl “renkleri ve kültürleri İskele’de buluşturmak” ana temasıyla düzenlenen İskele Belediyesi Kültür Sanat Günleri’nin İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ev sahipliğindeki açılışına İskele Belediyesi Meclis üyeleri yanı sıra muhtarlar ile İskele ve bölge halkı katıldı.

İskele Belediyesi Kültür Evi önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi gösteriler sundu. Açılış konuşmasını ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptı.

- Sadıkoğlu: “Sanat ve kültür, sosyal sorumluluk projelerimizin en başında”

Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, burada yaptığı konuşmada, sanatı ve kültürü, sosyal sorumluluk projelerinin en başına yerleştirmenin yanı sıra kendi markasını yaratan İskele’de hep daha iyisini, daha güzelini ve daha kalitelisini halka sunmayı görev edindiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Sadıkoğlu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünü de ilke edindiklerini belirtti.

Kültür Sanat Günleri'nin 7’den 70’e herkese hitap edeceğini de belirten Sadıkoğlu, özellikle bölge okullarında okuyan çocukların ve gençlerin düşünüldüğü Kültür Sanat Günleri’nde, yetişkinler için de birbirinden güzel etkinlikler olacağının altını çizdi. Tüm halkı, katılımın ücretsiz olacağı etkinliklere davet eden Sadıkoğlu, Kültür Sanat Günleri’nin düzenlenmesinde emeği geçen personele, Kültür Sanat Komitesi’ne ve Meclis üyelerine de teşekkür etti.

İskele Belediyesi Kültür Evi önündeki açılış töreni buhurdanlığın yakılması ile son buldu.

Açılışın ardından Şef Ziya Başkal öncülüğündeki İskele Belediye Korosu’nun konseri yer aldı.