İskele Belediyesi 14. Kültür-Sanat Günleri açılış töreninin ardından Sunay Akın gösterisi ile başladı

“Renkler ve kültürler İskele’de buluşuyor” sloganıyla bu yıl 14.’sü düzenlenen İskele Belediyesi Kültür-Sanat Günleri dün akşam düzenlenen törenle başladı.

İskele Belediyesi Kültür Evi önünde başlayan ve 28 Mart’a kadar devam edecek kültür-sanat günlerinin açılış konuğu ise sanatçı Sunay Akın oldu.

İskele AKM’de gerçekleşen etkinliğin açılışında “İskele” temalı 15-25 yaş arası gençlerin katıldığı ödüllü fotoğraf yarışmasının sonuçları da açıklandı.

Açılışta, İskele Belediyesi Kültür Evi önünde saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu iki ayrı dans gösterisiyle yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, sanatı ve kültürü bir araya getiren, 7’den 70’ e herkesi ortak duygularda buluşturan Kültür Sanat Günlerinin açılışını yapmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünü hatırlattı.

Kültür ve sanatı sosyal sorumluluk projelerinin en başına yerleştirdiklerini ve hep daha iyisini ve daha güzelini halka sunmayı görev edindiklerini belirten Sadıkoğlu, sanat günlerinin 7’den 70’e herkese hitap edeceğini belirtti ve halkı tamamı ücretsiz etkinliklere katılmaya davet etti.

-Emiroğlu

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yurtdışında olması sebebiyle açılışa Ataoğlu’nu temsilen katılan Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu da konuşmasında bölgelerin turizm konusunda canlanması için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. İskele Belediyesi 14. Kültür-Sanat Günlerinin hayırlı olmasını dileyen Emiroğlu, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

-Fotoğraf yarışmasına katılan 5 gence para ödülü verildi

İskele Belediyesi, Kültür-Sanat Günleri kapsamında, İskele’nin güzelliklerini ve tarihini konu alan 15-25 yaş arasındaki gençlerin katılarak sanatsal yeteneklerini sergilediği Ödüllü Fotoğraf Yarışmasının sonucu da dün akşam açıklandı.

5 gencin katıldığı fotoğraf yarışmasında 5 gence de teşvik ödülü olarak 7 bin 500 TL’lik nakit para ödülünün yanı sıra teşekkür belgeleri taktim edildi.

Aslı Okumuş, Gözde Nur, Ali İhsan Kulpcu, Zeynep Demir ve Mustafa Taygun’a ödülleri İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Jüri Başkanı Mehmet Uluhan tarafından taktim edildi.

Öte yandan 5 gencin çektiği fotoğraflar da İskele Belediyesi Kültür Evi önünde sergilenmeye başladı.