İskele Belediyesi 5. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği...

İskele Belediyesi’nin, ‘bizim sevdamız sizin de sevdanız olsun, 1 Ekim’de rotanız İskele olsun’ sloganıyla bu yıl 5.’sini düzenlediği Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği, açılış töreni ile başladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik kortejinin, İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’nın bulunduğu tören alanına varmasıyla başlayan 5. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Açılış konuşmasını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun yaptığı etkinlikte, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yurtdışında bulunmasından ötürü Bakanı temsilen Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu da birer konuşma yaptı. Etkinlik açılışında İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ile Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibi birer dans gösterisi sundu. Atatürk Anıtı önündeki tören, konuşmaların ardından son bulurken, İskele Çarşı Merkezi’nin girişinde bulunan ve gün boyu yanacak buhurdanlık da İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve protokolün katılımıyla yakıldı.

KKTC, TC VE 3.ÜLKE VATANDAŞLARININ KÜLTÜRLERİ İSKELE’DE BULUŞUYOR

Renkleri ve kültürleri her etkinliğinde İskele’de buluşturmayı başaran İskele Belediyesi’nin bu yıl 5.’sini düzenlediği Kültürlerin Kaynaşması Etkinliği başladı. Cyprus Central Hospital/Mağusa Tıp Merkezi LTD’e ait ambulans ve sağlık ekibi ile İskele Belediyesi Sağlık Birimi gün boyu halkın sağlığı için, İskele Polis Müdürlüğü ile İskele Belediyesi Zabıta Birimi de halkın güvenliği için etkinlik alanında bulunuyor. İskele Şehir Merkezinden itibaren bazı sokakların araç trafiğine kapandığı etkinlikte konserler, dans gösterileri, Anavatan Türkiye’den gelerek Kıbrıs’ı yurt bilenlerin, İskele Belediyesi’nin kardeş şehirlerinin yanı sıra 3. ülke vatandaşları da kendi bölgelerine özgü yiyecek-içecek-el emeği göz nuru eserlerin yanı sıra danslarıyla da etkinliğe renk katıyor. 200’e yakın stantın yer aldığı etkinlik Melek Mosso’nun gece saatlerinde vereceği konserle son bulacak.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun ev sahipliğindeki etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu,

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu’nun Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu, milletvekilleri, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, İskele ve Belde Muhtarları, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mehmetçik-Yenierenköy Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, İskele Belediyesi’nin kardeş şehirlerin belediye başkan ve temsilcileri, kurum kuruluş temsilcileri, dernekler, sivil toplum örgütleri ve İskele halkı ile çok sayıda kişi katıldı.

SADIKOĞLU: “BU TOPRAKLARA KÖK SALMIŞ HERKESİ ETKİNLİKTE AĞIRLAMAKTAN GURUR DUYUYORUM”

5. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinin açılış konuşmasını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu yaptı. Dİli, dini, kültürü farklı dahi olsa, aynı havayı soluyan, bu topraklara kök salmış herkesi, 5. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, farklı kültürlerle birlikte aynı havayı solumanın haklı gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Konuşmasında etkinliğin hazırlanmasında büyük emekleri olan İskele Belediyesi personeline teşekkür eden Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi meclis üyelerine, stant sahiplerine, sponsorlara, esnafa ve etkinliğe katkı koyan herkese de şükranlarını sundu.

Başkan Sadıkoğlu açılıştaki konuşmasında şunlara yer verdi: “Her yıl; büyük bir heyecanla ve tabii ki özlemle beklenen Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğimizi, bu yıl çıtamızı daha da yükselterek, üzerine güzellikler katarak hazırladık. Her bir noktasında büyük bir emek olan etkinlik alanımızda, sizlerin sevdiklerinizle birlikte güzel zaman geçirebilmesi adına çok çalıştık. Bizlerin her zaman söylediği gibi; dil, din, ırk ve renk ayrımı yapmaksızın düzenlediğimiz bu etkinlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan tüm kültürlerimizi İskele’mizde buluşturmayı amaçladık. Beşincisini düzenlediğimiz etkinliğimizde de bunu başardığımıza yürekten inanıyorum.”

SADIKOĞLU: “ETKİNLİĞİMİZ İSKELE VE ÜLKE TANITIMINA CİDDİ KATKILAR SAĞLIYOR”

Kültürlerin Kaynaşması etkinliğinin, bir kez daha özelde İskele’nin genelde ise KKTC’nin yurt dışında tanıtımına çok ciddi katkılar sağladığını da söyleyen Başkan Sadıkoğlu, konuşmasının sonunda ise ‘Kardeşlik, sevgi ve hoşgörü bu topraklarda hep var olsun. Bizim sevdamız sizin de sevdanız olsun! Dili, dini, kültürü farklı da olsa, aynı havayı soluduğumuz, bu topraklara kök salmış herkese, keyifli bir gün geçirmelerini diliyorum’ dedi.

EMİROĞLU: “BÖYLESİ ETKİNLİKLER FARKINDALIK OLUŞTURULAN YERLER”

Etkinliğe yurtdışında bulunmasından dolayı Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu temsilen katılarak konuşma yapan Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu ise konuşmasına Bakan Fikri Ataoğlu’nun selam ve sevgilerini ileterek başladı. Bizler farklı kültürlerle harmanlaştıkça, tanıdıkça, kaynaştıkça gelişen bir toplumuz diyen Emiroğlu, böylesi festivallerin ötekileştirmeden, oralı buralı, bu dinden, şu dilden demeden insan olmanın bilinciyle hep birlikte farkındalık oluşturulan yerler olduğunun altını çizdi. Konuşmasında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na kültürleri İskele’de buluşturmasından ötürü teşekkür eden Emiroğlu, Kültürlerin Kaynaşması etkinliğinin özelde İskele, genelde ise ülke turizmine katkısı olduğuna vurgu yaptı.

TÖRE: “BİZ YARATILANI YARATANDAN ÖTÜRÜ SEVERİZ”

Etkinliğin açılışında konuşma yapan bir diğer isim ise Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre oldu. “biz yaratılanı yaratandan ötürü severiz” diyerek Türk milleti olarak farklı din, dil ve ırktan gelenlere saygı duyduklarını ifade eden Meclis Başkanı, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, kültürleri buluşturmasından ötürü tebrik etti.

TATAR: “ÜLKENİN TANITIMINA KATKI SAĞLIYOR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da 5. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğindeki konuşmasında İskele’de son dönemlerde birçok farklı ülkeden yurttaşların yaşadığını ifade ederek söz konusu durumun ülkenin tanıtımına katkı sağladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin altyapı ve temelinin daha da güçlenerek yaşatılmaya devam edeceğini belirterek festivalin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

ÇOCUKLAR İÇİN ÇOCUK SOKAĞI KURULDU

Yetişkinler tek tek stantları gezerken, çocuklar da kendileri için özel olarak hazırlanan oyun sokağında vakit geçirebilecek. İskele Belediyesi otoparkında kurulan Oyun Sokağı, İskele Belediyesi Yuvam Anakucağı eğitmenleri gözetiminde olacak. Oyun ablalarının da eşlik edeceği çocuklar burada eğlenirken, aileler de gönül rahatlığıyla etkinlik alanını gezebilecek.

12.00-19.00 saatleri arasında açık olacak Oyun Sokağı’nda yüz boyama, çeşitli zıpzıplar ve oyun aktivitelerinin yanı sıra saat 17.15-18.15 arasında ise çocuk eğlence saati olacak.

ETKİNLİĞİN FİNAL KONSERİNİ MELEK MOSSO VERECEK

İskele Belediyesi 5. Kültürlerin Kaynaşması Etkinliğinde konserler de yer alıyor. Yerli şarkıcılar Grup OTANTİK ve Retro Çalgıcılarının yanı sıra Cuba Music Group ve İran Müzik Grubu’nun konser vereceği etkinliğin final konserinde ise sahneye, şarkıcı Melek Mosso çıkacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde vereceği ilk halk konserinde dinleyicileri ile buluşacak Mosso, saat 21.00’da İskele Çarşı Merkezi’ne kurulacak sahnede sevilen şarkılarını seslendirecek.