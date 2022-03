İskele Belediyesi 8 Mart günü kadın çalışanlarına idari izin verdi

İskele Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadın personele yarın 12.30’dan itibaren idari izin verdiğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Belediye, İskele ve köylerinde yaşayan kadınlar adına yarın 09.30’da Topçuköy yolundaki ormanlık araziye fidan dikecek.

Etkinliğe, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun yanı sıra İskele Belediyesi kadın personeli ile kadın meclis üyeleri de katılacak.

İskele Belediyesi Park Bahçe Birimi de Mart ayı boyunca kadınlar anısına toplam 730 fidanı toprakla buluşturacak.

BELEDİYE BAŞKANI SADIKOĞLU: “KADINLAR EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

“Kadınlar; bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisiyle kucaklayan en değerli varlıklarımızdır. Onlar için ne yapsak az olur lakin onlar bizim her şeyimiz. Annemiz, hayat arkadaşımız, kızımız, kardeşimiz kısacası hayatımıza anlam katan en değerli varlıklarımız.

Bu duygu ve düşüncelerle, yaşamımızın her anında her türlü fedakârlıklarla yanımızda bulunan, yokluğumuzu ve sıkıntılarımızı paylaşan tüm fedakâr kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, dünya üzerindeki her kadının, güçlü sesini her yaşında, hiçbir dayatmaya maruz kalmadan özgürce haykırabildiği günler diliyorum.”

