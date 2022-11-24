İskele Belediyesi Anı Ormanı’na öğretmenler için fidan dikildi

İskele Belediyesi sınırlarındaki okullarda eğitim veren ve emekliye ayrılan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, öğretmenlere hediye dağıtılıp, İskele Belediyesi Anı Ormanı’nda öpğretmenler onuruna fidan dikildi.

Tüm öğretmenleri temsilen okul müdürlerinin katıldığı etkinliğe İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da katıldı. Başkan Sadıkoğlu buradaki konuşmasında, çevre bilincinin oluşmasına katkı yapmak için oluşturdukları Anı Ormanı’nda bugün çok anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, çocukların çevre bilincini okullarda kazandığını söyledi, öğretmenlerin de bu anlamda çok kutsal bir meslek icra ettiğinin altını çizdi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Başöğretmen M.K. Atatürk ve kendisinde büyük emeği olan öğretmenleri başta olmak üzere tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. Ebediyete intikal eden öğretmenlere rahmet dileyen Başkan Sadıkoğlu, hayatta olan emekli öğretmenlere de sağlıklı bir ömür temenni etti. Öğretmenler anısına dikilen fidanlarla bir kez daha çevre bilincine dikkat çektiklerini ifade eden Sadıkoğlu, çocukların çevre bilincini okullarda kazandığını söyledi, öğretmenlerin de bu anlamda çok kutsal bir meslek icra ettiğinin altını çizdi.

Sadıkoğlu, dikimi yapılan harup fidanlarının vereceği ürünlerden elde edilecek gelirin de sosyal projelere kullanılacağını hatırlattı ve çevre bilinci ile hareket etmeye devam edeceklerini, dikimi gerçekleştirilen harup fidanlarının bakımının da belediye tarafından yapılacağını sözlerine ekledi.

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24/11/2022 16:23