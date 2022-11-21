İskele Belediyesi Başkanı Sadıkoğlu, Boğaziçi Köy Kadın Kursu'nu ziyaret etti

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Boğaziçi Köy Kadın Kursu'nu ziyaret ederek, kursta yapılanlar hakkında eğitmen İpek Rinter’den bilgi aldı.

İskele Belediyesi Basın ve Yayın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediyesi’ne bağlı Boğaziçi köyünde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitimlerini sürdüren Boğaziçi Köy Kadın Kursu'nu ziyaret eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele ve köylerinde üreten kadınların yer aldığı köy kadın kurslarına büyük önem verdiklerini ve kurslara desteklerinin süreceğini belirtti. Sadıkoğlu’na ziyaretinde, Boğaziçi Köyü Muhtarı Eniz Akşahin eşlik etti.

Sadıkoğlu, Lefkara işi, Lapta işi, yağlı boya ve tablo, mono nakışı, mozaik ve çok sayıda kategoride eğitim alan kadınları ziyaret ederek, ürettiklerini inceledi.

-Sadıkoğlu: “Köy kadın kurslarına büyük önem veriyoruz”

Üreten ve ürettiklerini satarak aile bütçesine katkıda bulunan kadınları her zaman takdir ettiğini ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, köy kadın kurslarının önemine dikkat çekti. İskele ve köylerindeki kadınların projelerini desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak her zaman için doğru olanın, güzel olanın ve üreten herkesin yanında olmayı ilke edindiklerini söyledi. Sadıkoğlu, eğitimlerini aralıksız sürdüren kadınları ve eğitmen İpek Rinter’i tebrik etti.

Bu habere tepkiniz:



21/11/2022 13:47