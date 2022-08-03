İskele Belediyesi, Boğaztepe’de spor kompleksi ve çocuk parkı yapımına başladı

İskele Belediyesi, Boğaztepe’de içerisinde oyun parkının da yer alacağı çocuklara özel çok amaçlı spor kompleksinin yapımına başladıklarını bildirdi.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, 1500 metrekarelik alan üzerinde hayat bulacak projede, çim futbol oyun alanı, voleybol oyun alanı, basketbol oyun alanı, antrenman alanı, çocuk oyun parkı, yürüyüş parkuru ile dinlenme alanı ve otopark olacak.

- Sadıkoğlu: “Her köye böyle kompleksler kazandırmak için çalışacağız”

Çocuklara her zaman önem verdiklerini ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, mutlu bir geleceğin çocukların mutluluğundan geçtiğini belirtti. Çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda vakit geçirmelerini sağlamak için çalıştıklarının altını çizen Sadıkoğlu, böyle bir alanı her köye kazandırmak için çalışmaya devam edeceklerini de söyledi.

Sadıkoğlu’nun, bölge çocuklarla bir araya geldiği ve projeyi anlattığı Boğaztepe ziyaretinde, Belediye İmar Birimi’nden Mine Demir ile Boğaztepe Muhtarı Bohur Özoğlu da eşlik etti.

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03/08/2022 16:11