İskele Belediyesi, çam kese böceği ile mücadeleye başlıyor

İskele Belediyesi, çam ağaçlarındaki çam kese böceğinin önüne geçmek amacıyla yarından itibaren biyolojik ilaçlamaya başlayacak.

İskele Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, sınırlarında çam ağacı bulunan camiler, piknik alanları, okul bahçeleri, parklar ilaçlanacak ve kullanılacak biyolojik ilaçlama ile ormanda yaşayan canlılara ve insanlara zarar verilmeyecek, ekolojik denge de korunacak.

İskele ile başlayacak çam kese böceği ile mücadele, İskele Belediyesi’ne bağlı köylerde de devam edecek.

Evinin bahçesinde, yakınında ya da çevresinde çam ağacı olan vatandaşlar da bu hizmetten ücretsiz yararlanabilecek.

İskele Belediyesi’ne ilaçlama için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, 0542 853 26 35 numaralı telefondan kayıt yaptırabilecek.

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27/12/2020 10:23